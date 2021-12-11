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30 минут назад

Два российских лайнера избежали столкновения с неопознанным самолетом

Сразу два пассажирских лайнера, летящих в Сочи, встретили над Черным морем неопознанное воздушное судно, которое не отвечало диспетчерам. Пассажирским самолетам пришлось изменить курс, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Два российских лайнера избежали столкновения с неопознанным самолетом
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел накануне над Черным морем, примерно в 50 километрах от берега.

«Неопознанное воздушное судно с кодом ответчика 3203, на эшелоне полета 210, в районе ПОД/БАКРИ вошло в зону РПИ УРСС без связи с органами управления воздушным движением», – сказано в сообщении.

Сначала неизвестный самолет появился на пути боинга «Аэрофлота», перевозящего 148 пассажиров из Москвы в Сочи. Нарушитель не отвечал на запросы диспетчеров. Боингу пришлось сменить курс.

Затем с «НЛО» повстречался А-320 «Уральских авиалиний», который следовал из Екатеринбурга в Сочи.

Аэробусу со 160 пассажирами также пришлось вынужденно сменить курс полета, чтобы не допустить «нарушения интервалов эшелонирования».

Оба пассажирских самолета благополучно сели в аэропорту Сочи.

Ранее аэробус, летевший из Тель-Авива в Москву, сменил курс, чтобы избежать столкновения с иностранным самолетом-разведчиком. У экипажа гражданского лайнера сработала сигнализация: между самолетами было менее 20 метров.

Происшествия,Уральские авиалинии,Аэрофлот,
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