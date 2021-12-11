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40 минут назад

Инспектора Ростехнадзора арестовали после получения взятки

Инспектор центрального управления Ростехнадзора Сергей Куликов был арестован за вымогательство взятки у руководства национального испытательного объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Инспектора Ростехнадзора арестовали после получения взятки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, Хамовнический районный суд арестовал Сергея Куликова на два месяца. Следственное управление СКР по Центральному округу Москвы обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере с использованием своего судебного положения.

Отмечается, что «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России» занимаются испытаниями новой военной техники и боеприпасов для Министерства обороны и спецслужб.

Как пишет издание, инспектор в ходе внеплановой проверки обнаружил нарушения строительства двух зданий в новом испытательном центре в Красноармейске. Куликов возглавлял комиссию по приему этого проекта в эксплуатацию.

Выяснилось, что Куликов угрожал не подписать акт приемки и заблокировать процесс реализации проекта. За свое содействие он требовал у руководителей стратегического оборонного предприятия 1,3 миллиона рублей. Он был готов принять взятку как переводом, так и наличными. Однако в первом случае сумму необходимо было увеличить на 25%, чтобы компенсировать расходы на обналичку.

Куликова задержали в служебном кабинете после того, как ему передали взятку.

Происшествия,Криминал,Сергей Куликов,Министерство обороны,Ростехнадзор,СКР,
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