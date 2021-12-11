Инспектора Ростехнадзора арестовали после получения взятки

Инспектор центрального управления Ростехнадзора Сергей Куликов был арестован за вымогательство взятки у руководства национального испытательного объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России». Об этом пишет «Коммерсантъ».
По информации издания, Хамовнический районный суд арестовал Сергея Куликова на два месяца. Следственное управление СКР по Центральному округу Москвы обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере с использованием своего судебного положения.
Отмечается, что «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России» занимаются испытаниями новой военной техники и боеприпасов для Министерства обороны и спецслужб.
Как пишет издание, инспектор в ходе внеплановой проверки обнаружил нарушения строительства двух зданий в новом испытательном центре в Красноармейске. Куликов возглавлял комиссию по приему этого проекта в эксплуатацию.
Выяснилось, что Куликов угрожал не подписать акт приемки и заблокировать процесс реализации проекта. За свое содействие он требовал у руководителей стратегического оборонного предприятия 1,3 миллиона рублей. Он был готов принять взятку как переводом, так и наличными. Однако в первом случае сумму необходимо было увеличить на 25%, чтобы компенсировать расходы на обналичку.
Куликова задержали в служебном кабинете после того, как ему передали взятку.