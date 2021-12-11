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36 минут назад

В стоматологической клинике в Петербурге от наркоза умер шестилетний ребенок

В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик умер в стоматологической клинике после наркоза. Об этом сообщает телеканал "РЕН-ТВ". Отмечается, что ребенок был с гиперактивностью. Он боялся лечить зубы, поэтому врачи решили дать ему общий наркоз.

В стоматологической клинике в Петербурге умер ребенок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медики провели обследование здоровья ребенка перед процедурой, никаких противопоказаний не нашли. Мальчика ввели в искусственный сон, но сразу после процедуры произошла остановка дыхания. Врачи не смогли спасти ребенка, он умер на месте. Инцидент произошел в Приморском районе Петербурга.

По информации телеканала, стоматология находится на улице Шаврова. Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее сообщалось, что в Ростовской области семья из шести человек отравилась неизвестным веществом, двое детей погибли.

Погибшие девочки — семи и восьми лет — воспитывались в приемной семье. Тело одной из них обнаружили в доме, вторая скончалась уже в больнице. Еще двое взрослых и двое несовершеннолетних находятся в реанимации. В больницу они поступили с симптомами пищевого отравления, его причина пока не установлена.

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