ЧП в метро Москвы: Человек оказался на путях

На Солнцевской линии московского метрополитена на путях оказался человек. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в телеграм-канале «Дептранс. Оперативно».

Из-за человека на путях были увеличены интервалы движения поездов. В 22.15 Дептранс отчитался о вводе поездов в график.

Утром 7 декабря человек упал под прибывающий поезд на станции московского метро «Первомайская». В результате инцидента мужчина погиб. На станции отключалось напряжение контактного рельса. Из-за происшествия на Арбатско-Покровской линии временно не было движения поездов от станции «Щелковская» до станции «Партизанская», в обратном пути составы двигались с увеличенным интервалом.