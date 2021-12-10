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18 минут назад

Заслуженного тренера России наказали за отказ надеть маску в Пулково

Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина за отказ надеть маску в аэропорту «Пулково» и последующее за этим неповиновения полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Питера.

Заслуженного тренера России наказали за отказ надеть маску в Пулково
Фото: скрин видеоскрин видео

Суд назначил Ильину штраф в размере трех тысяч рублей. Заседание проходило в отсутствие тренера по болезни.

«22 ноября в 12 часов 15 минут Ильин, находясь у 311 стойки регистрации на третьем этаже центрального пассажирского терминала «Пулково», оказал неповиновение законному требованию сотрудников полиции, отказавшись паспорт и пройти в дежурную часть для составления административного протокола. Ильин сопротивлялся, упирался ногами, вырывался, пытался уйти в сторону. В связи с этим к нему применили физическую силу и наручники», — описали произошедшее в пресс-службе.

Сторона защиты возражала против всех вышеозвученных обвинений, а после просмотра ролика со страницы Виталины Симоновой в Instagram и видеозаписей с камер в аэропорту и вовсе настаивала на прекращении дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Происшествия,Виталина Симонова,Александр Ильин,
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