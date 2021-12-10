Заслуженного тренера России наказали за отказ надеть маску в Пулково

«22 ноября в 12 часов 15 минут Ильин, находясь у 311 стойки регистрации на третьем этаже центрального пассажирского терминала «Пулково», оказал неповиновение законному требованию сотрудников полиции, отказавшись паспорт и пройти в дежурную часть для составления административного протокола. Ильин сопротивлялся, упирался ногами, вырывался, пытался уйти в сторону. В связи с этим к нему применили физическую силу и наручники», — описали произошедшее в пресс-службе.