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39 минут назад

Пять лет за две пиццы: что может грозить тренеру по борьбе, избившему курьера

В Москве тренер по вольной борьбе не захотел платить доставщику пиццы за заказ и избил его. На 24-летнего специалиста завели уголовное дело по статье «Грабеж». А в Санкт-Петербурге боец ММА напал на сотрудников полиции и сбежал из отделения.

Пять лет за две пиццы: что может грозить тренеру по борьбе, избившему курьера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

История получилась банальной. 24-летний Мелкумян сделал заказ в одной из столичных служб доставок на две пиццы общей суммой 1700 рублей. Курьер приехал с заказом на заявленный адрес, но тренер забрал заказ, а платить отказался.

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Конфликт мог начаться из-за того, что пицца прибыла к заказчику с опозданием, а некоторые службы доставки в этом случае выдают клиенту купон на одну бесплатную доставку. Борец же посчитал, что раз курьер не уложился в отведенное время, то платить необязательно. В результате, тренер начал оскорблять курьера, а затем ударил по лицу. Сильно ударил, доставщик пиццы на какое-то время потерял сознание, а борец спокойно удалился в свою квартиру с заказом.

Курьер по имени Авазбек пришел в себя и решил обратиться в правоохранительные органы, так что вскоре наряд прибыл к Мелкумяну на улицу Академика Анохина (район Тропарёво-Никулино Западного административного округа Москвы). Тот отказался открывать дверь, в результате полицейским пришлось вытаскивать нарушителя из квартиры силой. Тренер был задержан и доставлен в отделение.

Выяснилось, что у Мелкумяна уже имеется несколько административных правонарушений, среди которых мелкое хулиганств, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а также целая куча просроченных штрафов за вождение. За две украденные пиццы и нападение на курьера на тренера завели уголовное дело по статье 161 ("Грабеж") УК РФ. При этом в данном случае все предыдущие правонарушения Мелкумняа могут рассматриваться как отягчающие обстоятельства.

Кроме того, к уголовному делу может быть добавлена статья о неповиновении и оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

"Учу греко-римской борьбе, кроссфиту, физкультуре и обещаю сделать вас отличным вольником", - пишет про себя в соцсетях Мелкумян.

Есть у тренера и страница на сайте Profi.ru. Там написано следующее: "Тренировки по борьбе, офп отработка приемов работа на взрыв кроссфит круговые тренировки, подводка к старту и многое другое". Час занятий с Мелкумяном стоит тысячу рублей, а отзывов на его работу нет.

По мнению юристов, Мелкумян может получить по совокупности до пяти лет лишения свободы. Инцидент с Мелкумяном стал вторым за день происшествием с участием спортсмена.

Ранее боец ММА Бунед Тухтаев был объявлен в розыск полицией Санкт-Петербурга. Вопросы у правоохранителей к бойцу появились в ходе работы специалистов центра противодействия экстремизму. По сведениям источника, тот подозревался в торговле QR-кодами и миграционными документами. Сотрудники полиции посадили Тухтаева в служебный автомобиль, в котором началась потасовка. Боец ударил одного из сотрудников, после чего попытался скрыться. Тем не менее, сотрудники полиции смогли задержать нарушителя и доставили в отдел. Во время задержания боец из Узбекистана пытался завладеть оружием. На утро следующего дня Тухтаев попросился в туалет, на обратном пути его привели в комнату предварительного задержания, откуда боец незаметно выбрался, затем вышел из здания и скрылся. После его побега в городе был объявлен план "Перехват". Теперь на Тухтаева составлены документы по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

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