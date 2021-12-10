Появилось видео с места тройного ДТП в центре Москвы

В центре Москвы произошло тройное ДТП с участием Maserati, Nissan и Mercedes. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший снятые очевидцем кадры с места происшествия.

Автомобили столкнулись в районе дома 28 на Смоленской-Сенной площади. По данным канала, за рулем Mercedes находилась дизайнер Рада Дадалова, дочь бизнесмена. Пассажирка ее машины обратилась за медицинской помощью.