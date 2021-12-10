Массовое ДТП с Maserati и Mercedes произошло в Москве

Тройное ДТП с участием автомобилей Maserati, Nissan и Mercedes произошло в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, машины столкнулись у дома № 28 на Смоленской-Сенной площади.

Согласно кадрам с места происшествия, один из автомобилей вылетел на тротуар. По информации издания, за рулем Mercedes была дизайнер Рада Дадалова, за медицинской помощью обратилась ее пассажирка. По предварительным данным, виновником аварии оказался водитель Maserati, а на дорогом автомобиле значатся белорусские дорожные номера.

Напомним, что 9 декабря на трассе М5 «Урал» в Раменском районе Подмосковья Toyota Camry депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова столкнулись с фурой Renault. Водитель тяжелогруза не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, после чего протаранит автомобиль народного избранника.