Подростки потушили Вечный огонь в Набережных Челнах

"Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку по факту инцидента с подростками, которые потушили Вечный огонь на мемориальном комплексе "Родина-мать". Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также даст оценку работе органов системы профилактики", - отмечается в сообщении.