Водитель BMW насмерть сбил известного ученого в Москве

В Москве в автокатастрофе погиб ученый-гидромелиоратор Борис Киязев. Как сообщает «МК», накануне вечером 83-летний профессор попал в небольшую аварию на Северо-Восточной хорде, а во время оформления ДТП из темноты на людей наехала BMW.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации издания, ученый скончался на месте, 34-летняя пассажирка иномарки госпитализирована.

Кизяев известен разработкой системы машин для комплексной механизации сельского хозяйства, строительства мелиоративных систем. Имеет звание заслуженного мелиоратора, автор более 350 научных трудов.

Напомним, что 22 ноября 28-летний Саид Губденский за рулем BMW при обгоне автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречную полосу на Кутузовском проспекте в Москве, где столкнулся с двумя автомобилями.