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42 минуты назад

Водитель BMW насмерть сбил известного ученого в Москве

В Москве в автокатастрофе погиб ученый-гидромелиоратор Борис Киязев. Как сообщает «МК», накануне вечером 83-летний профессор попал в небольшую аварию на Северо-Восточной хорде, а во время оформления ДТП из темноты на людей наехала BMW.

Водитель BMW насмерть сбил известного ученого в Москве
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, ученый скончался на месте, 34-летняя пассажирка иномарки госпитализирована.

Кизяев известен разработкой системы машин для комплексной механизации сельского хозяйства, строительства мелиоративных систем. Имеет звание заслуженного мелиоратора, автор более 350 научных трудов.

Депутат Мособлдумы погиб в ДТП

Напомним, что 22 ноября 28-летний Саид Губденский за рулем BMW при обгоне автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречную полосу на Кутузовском проспекте в Москве, где столкнулся с двумя автомобилями.

В результате инцидента погиб сам блогер, настоящее имя которого Магомедсаид Зайнудинов, а также президент Федерации авто- и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.

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