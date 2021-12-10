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47 минут назад

Московские полицейские спасли задыхавшуюся девочку

Московские полицейские помогли задыхавшейся полуторагодовалой девочке, которой внезапно стало плохо на улице. Как сообщает телеканал «360», инспекторы Георгий Викторов и Артем Плотицын патрулировали свой участок, когда к ним подошла мать с ребенком и попросила помощи.

Женщина рассказала, что ее дочери внезапно стало плохо, и попросила правоохранителей отвезти их в больницу. Полицейские не отказали попавшим в беду людям и на служебной машине с «мигалками» довезли их до ближайшего медучреждения, где сопроводили мать с ребенком до окошка администратора.

После у ребенка начались судороги, однако к тому моменту персонал больницы уже пришел и занялся здоровьем девочки. Только убедившись, что девочке оказывается необходимая помощь, полицейские вернулись на маршрут патрулирования.

Происшествия,Видео,
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