Московские полицейские спасли задыхавшуюся девочку

Московские полицейские помогли задыхавшейся полуторагодовалой девочке, которой внезапно стало плохо на улице. Как сообщает телеканал «360», инспекторы Георгий Викторов и Артем Плотицын патрулировали свой участок, когда к ним подошла мать с ребенком и попросила помощи.

Женщина рассказала, что ее дочери внезапно стало плохо, и попросила правоохранителей отвезти их в больницу. Полицейские не отказали попавшим в беду людям и на служебной машине с «мигалками» довезли их до ближайшего медучреждения, где сопроводили мать с ребенком до окошка администратора.