Полиция подозревает, что в происшествии с кассиром из Ачинска замешан ее племянник. Он может быть причастен к похищению 23 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Shot.

Причиной подозрений стала разница показаний 23-летнего Никиты. Сообщается, что 7 декабря он заявил следователям, что последний раз видел Анну Григорьеву за два дня до ее пропажи. Однако судя по записям видеокамер, установленным возле подъезда исчезнувшей тети, он со своей женой покидал квартиру Анны в 00:40.

Кроме того, через три часа «кто-то» вышел из дома с крупным предметом под курткой, а после направился в сторону гаражей.

Вместе с тем подозрение вызвал еще один момент: после неудачной попытки покончить жизнь самоубийством в квартире Анны не обнаружили ни одной упаковки от таблеток, которыми она якобы пыталась отравиться.

Предположительно, исчезнувшая кассир могла взять с собой только российский паспорт и наличные. Кроме того, отмечается, согласно гипотезам оперативников, Анна до сих пор находится в Ачинске.