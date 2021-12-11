Глава Кузбасса рассказал о ситуации на шахте «Листвяжная»

«На 12.00 11 декабря в стационарах находятся 2 человека: один спасатель в состоянии средней степени тяжести, один шахтер в состоянии легкой степени. На амбулаторном лечении находится 81 пациент (34 шахтера, 47 спасателей). За сутки сняты с наблюдения 7 человек, а всего с начала отчетного периода – 23 пациента (12 шахтеров, 11 спасателей)», – заключил губернатор.