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33 минуты назад

Глава Кузбасса рассказал о ситуации на шахте «Листвяжная»

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где при взрыве погиб 51 человек, продолжается обследование горных выработок, ведется мониторинг газовой обстановки, рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава Кузбасса рассказал о ситуации на шахте «Листвяжная»
Фото: СК РФСК РФ

«Горноспасатели ВГСЧ МЧС России продолжают повторное обследование горных выработок на шахте «Листвяжная», – написал он в Telegram.

Глава региона добавил, что на данный момент неизвестным остается местонахождение одного погибшего шахтера.

«Параллельно откачивается вода из подтопленных частей горных выработок. Восстановлен пневматический трубопровод по выработкам шахты длиной около 5 км. Проводится постоянный мониторинг газовой обстановки. Работы ведутся круглосуточно», – сказал Цивилев.

«На 12.00 11 декабря в стационарах находятся 2 человека: один спасатель в состоянии средней степени тяжести, один шахтер в состоянии легкой степени. На амбулаторном лечении находится 81 пациент (34 шахтера, 47 спасателей). За сутки сняты с наблюдения 7 человек, а всего с начала отчетного периода – 23 пациента (12 шахтеров, 11 спасателей)», – заключил губернатор.

Напомним, в результате взрыва метана в шахте «Листвяжная» погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали более 100 человек. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении работавших при ЧС на шахте спасателей. Он попросил правительство и региональные власти поддержать семьи погибших и пострадавших.

Путин назвал причину аварии на шахте «Листвяжная»

Происшествия,Безопасность,Сергей Цивилев,Владимир Путин,
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