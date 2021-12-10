Пассажира метро Москвы атаковали ножом

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45 минут назад

Мужчину ранили ножом в московском метро

Мужчина получил ножевое ранение на станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Фото: ТАССТАСС

Как заявили в столичном управлении МВД, по предварительной информации, злоумышленнику удалось скрыться. В настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Другие подробности и обстоятельства происшествия выясняются.

«10 декабря около 10.30 в полицию от мужчины поступило сообщение об инциденте у входа на станцию метрополитена "Славянский бульвар". По предварительной информации, неизвестный причинил острым предметом травму заявителю и скрылся с места происшествия. Пострадавший направлен для оказания помощи в одну из московских больниц», - сказано в сообщении правоохранительных органов.

Сотрудники полиции выясняют причины и все обстоятельства инцидента, а также проводят необходимые для задержания подозреваемого мероприятия.

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Ранее в Санкт-Петербурге 30-летнего мужчину на заправке АЗС неизвестный ранил ножом после конфликта и скрылся. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Происшествия,МВД,
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