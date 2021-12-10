Пассажира метро Москвы атаковали ножом

Мужчина получил ножевое ранение на станции метро «Славянский бульвар» в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как заявили в столичном управлении МВД, по предварительной информации, злоумышленнику удалось скрыться. В настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Другие подробности и обстоятельства происшествия выясняются.
«10 декабря около 10.30 в полицию от мужчины поступило сообщение об инциденте у входа на станцию метрополитена "Славянский бульвар". По предварительной информации, неизвестный причинил острым предметом травму заявителю и скрылся с места происшествия. Пострадавший направлен для оказания помощи в одну из московских больниц», - сказано в сообщении правоохранительных органов.
Сотрудники полиции выясняют причины и все обстоятельства инцидента, а также проводят необходимые для задержания подозреваемого мероприятия.
Ранее в Санкт-Петербурге 30-летнего мужчину на заправке АЗС неизвестный ранил ножом после конфликта и скрылся. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.