Пассажира метро Москвы атаковали ножом

«10 декабря около 10.30 в полицию от мужчины поступило сообщение об инциденте у входа на станцию метрополитена "Славянский бульвар". По предварительной информации, неизвестный причинил острым предметом травму заявителю и скрылся с места происшествия. Пострадавший направлен для оказания помощи в одну из московских больниц», - сказано в сообщении правоохранительных органов.