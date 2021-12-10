Пропажу заметил сосед: на заброшенной даче нашли тело росгвардейца без рук

В Тульской области на заброшенной даче нашли тело подполковника Росгвардии без конечностей. Следствие рассматривало несколько версий произошедшего, одна из них — самоубийство. Незадолго до трагедии мужчина поссорился с бывшей возлюбленной.

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По факту гибели подполковника Росгвардии в Тульской области возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"), заявил ТАСС источник в правоохранительных органах. Telegram-каналы сообщают, что погибший был оперуполномоченным по особо важным делам в отделении тактики сил и средств СОБРа Росгвардии по Москве.

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Подполковник Росгвардии, которого, по данным Telegram-канала Baza, зовут Александр Харламов, без вести пропал 19 ноября. Как пишут "Известия", накануне он поругался со своей бывшей возлюбленной, ее якобы зовут Екатерина (по данным Baza).

Познакомились они 15 лет назад. Но вскоре расстались: женщине не нравилось, что Харламова отправляли в "горячие точки" и что сам он якобы был очень эмоциональным. Практически сразу после расставания с росгвардейцем Екатерина вышла замуж за сотрудника МВД.

Через 11 лет женщина вновь встретилась с Харламовым и попросила зачать ей ребенка с согласия мужа (у них не получалось завести детей). Как только она забеременела, то прекратила общение с Харламовым. После развода с мужем Екатерина вновь сошлась с росгвардейцем, но ушла от него этой весной.

Однажды Харламов приревновал ее к новому сожителю, и вскоре у того загорелась машина. Подозревали правоохранителя, но доказательств его вины не было. Предполагалось, что на последней перед гибелью встрече он поссорился с бывшей возлюбленной. Но Baza сообщает, что конфликта у пары не было - в последний раз Екатерина видела Александра, когда они втроем с ребенком гуляли.

Женщина заметила, что у Харламова была депрессия - якобы другого его сына задержали с наркотиками. В то же время коллеги подчеркивают, что у мужчины не было суицидальных наклонностей. 23 ноября сосед Харламова сообщил о пропаже подполковника.

Правоохранители начали поиски и по стандартной процедуре завели уголовное дело по статье об убийстве.

"Были проведены поисковые мероприятия, тело подполковника Росгвардии нашли в заброшенном доме в селе Анишино. Он проходил службу в Московском регионе, в последний раз его видели 19-20 ноября, потом он на связь не выходил", – сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Тело обнаружили без кистей. Как пишет Mash, 52-летний росгвардеец был в необычной позе: сидел на диване, часть его головы была повреждена, а грудь при этом цела. Рядом с телом полицейские нашли части гранаты РГД-5 и нательный крестик подполковника. Там же был рычаг взрывателя, поражающие элементы и предохранительное кольцо.

Telegram-канал сообщает, что одна из версий – Харламова сначала убили, а потом взорвали гранату. Не исключается также, что он мог покончить с собой после ссоры. Найденные предметы направлены на экспертизу.