Тело подполковника Росгвардии нашли без головы и рук

Тело подполковника Росгвардии, пропавшего в ноябре в Тульской области, обнаружили без головы и кистей рук. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, росгвардеец-оперуполномоченный по особо важным делам СОБРа ушел из дома 18 ноября после ссоры с бывшей супругой.
«На днях тело подполковника нашли в заброшенном дачном доме неподалеку от села Анишино под Тулой», — пишет Baza.
Тело мужчины оказалось без головы и кистей рук, а на груди и ногах были осколочные ранения, отмечает Ura.ru.
Кроме того, на месте обнаружения тела нашли также рычаг взрывателя от ручной гранаты, предохранительное кольцо и поражающие элементы.