Тело подполковника Росгвардии нашли без головы и рук

Тело подполковника Росгвардии, пропавшего в ноябре в Тульской области, обнаружили без головы и кистей рук. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным СМИ, росгвардеец-оперуполномоченный по особо важным делам СОБРа ушел из дома 18 ноября после ссоры с бывшей супругой.

«На днях тело подполковника нашли в заброшенном дачном доме неподалеку от села Анишино под Тулой», — пишет Baza.

Тело мужчины оказалось без головы и кистей рук, а на груди и ногах были осколочные ранения, отмечает Ura.ru.