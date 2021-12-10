Казанскому стрелку предъявили обвинение

Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии, предъявили окончательное обвинение по четырем уголовным статьям. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, экспертиза признала молодого человека вменяемым.

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Как отметили в ведомстве, Галявиев устроил массовое убийство в гимназии, подражая представителям «одной из деструктивных интернет субкультур». Сейчас он полностью признал вину и раскаялся. Потерпевшими по делу о массовом убийстве признаны более 600 человек

В окончательном обвинении против казанского стрелка значатся покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ), изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства (ч. 1 ст. 223.1 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), а также умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

В ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем обвиняемого и его адвоката.