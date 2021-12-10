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36 минут назад

Назван виновник смертельного ДТП с депутатом Мособлдумы

Стали известны подробности аварии, в которой погиб депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров. По данным Telegram-канала Shot, установлен предварительный виновник ДТП.

Напомним, накануне, 9 декабря, в 22:30 на трассе М5 "Урал" в Раменском районе Подмосковья Toyota Camry депутата столкнулись с фурой Renault. Водитель тяжелогруза не справился с управлением и вылетел на встречку, после чего протаранит автомобиль Зафирова. В машине, кроме депутата, находился его друг – оба погибли на месте. Уточняется, что водитель был трезв.

В пресс-службе Мособлдумы уже подтвердили, что Зафиров погиб этой ночью в ДТП.

Депутат Мособлдумы погиб в ДТП

Зафирову было 60 лет. С 1997 по 2002 года он занимал должность генерального директора ОАО «Коломенский завод РТИ», а с 2002 по апрель 2021 — аналогичный пост в ООО ММП «ИЛИОС». В мае 2021 года Зафиров занял должность председателя совета директоров ОАО «Коломенский завод резиновых технических изделий». В 7-й созыв Мособлдумы по Воскресенскому избирательному округу. избирался от «Единой России». Он также входил в состав Комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ.

Происшествия,Видео,Единая Россия,Renault,
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