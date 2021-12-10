Стали известны подробности аварии, в которой погиб депутат Московской областной думы Эвклид Зафиров. По данным Telegram-канала Shot, установлен предварительный виновник ДТП.

Напомним, накануне, 9 декабря, в 22:30 на трассе М5 "Урал" в Раменском районе Подмосковья Toyota Camry депутата столкнулись с фурой Renault. Водитель тяжелогруза не справился с управлением и вылетел на встречку, после чего протаранит автомобиль Зафирова. В машине, кроме депутата, находился его друг – оба погибли на месте. Уточняется, что водитель был трезв.

В пресс-службе Мособлдумы уже подтвердили, что Зафиров погиб этой ночью в ДТП.