Появилось видео с места гибели 53 мигрантов в ДТП в Мексике

53 человека стали жертвами аварии с грузовиком в Мексике. Перевозивший несколько десятков мигрантов большегруз с прицепом врезался в подпорную стену, после чего перевернулся. Кадры с места смертельного ДТП появились в Сети.

По предварительным данным, выходцы из стран Гватемалы и Гондураса пытались добраться до границы с США, однако попали в аварию в районе Чьяпа-де-Корсо, неподалеку от города Тустла-Гутьеррес.