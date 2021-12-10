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39 минут назад

Появилось видео с места гибели 53 мигрантов в ДТП в Мексике

53 человека стали жертвами аварии с грузовиком в Мексике. Перевозивший несколько десятков мигрантов большегруз с прицепом врезался в подпорную стену, после чего перевернулся. Кадры с места смертельного ДТП появились в Сети.

По предварительным данным, выходцы из стран Гватемалы и Гондураса пытались добраться до границы с США, однако попали в аварию в районе Чьяпа-де-Корсо, неподалеку от города Тустла-Гутьеррес.

Свои соболезнования родным и близким погибшим уже выразил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он также распорядился оказать помощь пострадавшим в дорожном происшествии иностранцам.

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