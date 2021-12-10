Мужчину ранили ножом в метро Москвы

На станции московского метрополитена «Славянский бульвар» мужчину ранили ножом, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По предварительным данным, злоумышленник, ранивший его, скрылся. В настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Детали произошедшего не приводятся.
Ранее на этой же станции метро задержали мужчину с предметом, похожим на страйкбольную гранату. Выяснилось, что это был муляж. В связи с инцидентом станцию пришлось временно закрыть.
По данным «Интерфакс», мужчина состоял на учете у психиатра.
До этого сообщалось, что в московском метро женщина-полицейский предотвратила поножовщину, вмешавшись в драку пассажиров. Конфликт произошел в вагоне поезда на станции «Динамо».