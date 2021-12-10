Пилот рухнувшего в Кемеровской области вертолета погиб

Пилот разбившегося частного вертолета Robinson R-66 в Кемеровской области около озера Каракуль погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Вероятной причиной происшествия является отказ техники.

Напомним, что борт следовал 10 декабря из Новокузнецка в район Каракольских озер. Воздушное судно подало аварийный сигнал в Таштагольском районе Кемеровской области возле населенного пункта Верхний Азлак. После этого на поиски воздушного судна выдвинулись спасатели из Горно-Алтайска на вертолете Ми-8.