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1 час назад

Пилот рухнувшего в Кемеровской области вертолета погиб

Пилот разбившегося частного вертолета Robinson R-66 в Кемеровской области около озера Каракуль погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пилот рухнувшего в Кемеровской области вертолета погиб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вероятной причиной происшествия является отказ техники.

Напомним, что борт следовал 10 декабря из Новокузнецка в район Каракольских озер. Воздушное судно подало аварийный сигнал в Таштагольском районе Кемеровской области возле населенного пункта Верхний Азлак. После этого на поиски воздушного судна выдвинулись спасатели из Горно-Алтайска на вертолете Ми-8.

Позднее сотрудники МЧС с воздуха обнаружили рухнувший вертолет неподалеку от озера Каракуль. На борту находился только пилот, который должен был забрать пассажиров с озера. Воздушное судно принадлежит компании ООО «Кустард».

Происшествия,МЧС,
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