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1 час назад

«Перевернулись!»: ДТП во время дрифта сняли на видео

В Первоуральске уличные дрифтеры перевернулись в машине во время заезда. Один из них снял все происходящее на видео, запись публикует Telegram-канал SHOT.

Судя по реакции «оператора», авария оказалась для него небывалой удачей. Молодой человек стал кричать о том, что у него получилось зафиксировать на камеру сам момент дорожного происшествия.

«Перевернулись!!! Я заснял!!! Я снял это!!!» – радостно выкрикивал пассажир перевернувшегося автомобиля.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны и покинул место ДТП.

Происшествия,Видео,
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