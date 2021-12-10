«Перевернулись!»: ДТП во время дрифта сняли на видео

В Первоуральске уличные дрифтеры перевернулись в машине во время заезда. Один из них снял все происходящее на видео, запись публикует Telegram-канал SHOT.

Судя по реакции «оператора», авария оказалась для него небывалой удачей. Молодой человек стал кричать о том, что у него получилось зафиксировать на камеру сам момент дорожного происшествия.