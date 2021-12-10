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18 минут назад

Пропавший вертолет разбился в Кемеровской области

Спасатели с воздуха нашли разбившийся в Кемеровской области вертолет Robinson R-66, который перестал отображаться на радарах утром 10 декабря. Как сообщает ТАСС, воздушное судно обнаружили разрушенным неподалеку от озера Караколь.

Пропавший вертолет разбился в Кемеровской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На борту находился только пилот, который должен был забрать пассажиров с озера. Информации о его состоянии нет.

Напомним, что частный вертолет подал аварийный сигнал в Таштагольском районе Кемеровской области возле населенного пункта Верхний Азлак. Борт следовал из Новокузнецка в район Каракольских озер. После этого на поиски воздушного судна выдвинулись спасатели из Горно-Алтайского на вертолете Ми-8.

Как сообщили в экстренных службах, по предварительной информации, воздушное судно принадлежит ООО «Кустард».

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