Пропавший вертолет разбился в Кемеровской области

Спасатели с воздуха нашли разбившийся в Кемеровской области вертолет Robinson R-66, который перестал отображаться на радарах утром 10 декабря. Как сообщает ТАСС, воздушное судно обнаружили разрушенным неподалеку от озера Караколь.

На борту находился только пилот, который должен был забрать пассажиров с озера. Информации о его состоянии нет.

Напомним, что частный вертолет подал аварийный сигнал в Таштагольском районе Кемеровской области возле населенного пункта Верхний Азлак. Борт следовал из Новокузнецка в район Каракольских озер. После этого на поиски воздушного судна выдвинулись спасатели из Горно-Алтайского на вертолете Ми-8.