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28 минут назад

Разбился в горах: СК возбудил уголовное дело о крушении вертолета в Хакасии

В горах, недалеко от озера Каракуль в республике Хакасия, найден частный вертолет Robinson R66. В ЧП погиб пилот, в СК отметили, что он был один на борту. Судно перестало выходить на связь спустя час после вылета из Новокузнецка. Предположительно пятиместный вертолет направлялся за туристами с Алтая.

Разбился в горах: СК возбудил уголовное дело о крушении вертолета в Хакасии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На территории республики Хакасия найден разбившийся вертолет Robinson R 66. Пилот погиб. По факту происшествия Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"В ходе поисковых мероприятий в районе озера Каракуль Республики Хакасия вертолет обнаружен. Воздушное судно повреждено. На борту вертолета находился командир воздушного судна, который погиб", - приводит ТАСС заявление.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Следственная группа выехала на место ЧП.

Предварительно установлено, что вертолет летел из Новокузнецка Кемеровской области в Республику Алтай. Предположительно он направлялся за туристами. Час спустя после вылета пилот не вышел на связь.

"Около 09:00 мск (13:00 по местному времени) на борту частного вертолета Robinson R66 сработал аварийный маяк. Он пропал с радаров между Кемеровской областью и Алтаем. На борту только пилот", - сказал источник ТАСС в авиационных службах.

Как сообщили Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте, аварийный сигнал поступил, когда вертолет находился на территории Хакасии. В пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Республике Алтай по региону рассказали ТАСС, что до республики вертолет так и не долетел.

"На территории Таштагольского района Кемеровской области он подает сигнал. Речь идет не о Каракольских озерах на Алтае, а об озере Каракуль в Кемеровской области", - пишет ТАСС.

Позднее агентству уточнили место падения самолета - озеро Каракуль в Таштыпском районе. В управлении МЧС по Хакасия пояснили, что это озеро расположено на границе республики и Кемеровской области - в горах.

Источник РЕН ТВ пояснил, что вертолет обнаружили в 13 км от водоема на высоте около 1700 м над уровнем моря. Сообщалось, что на место трагедии выехал транспортный прокурор Новокузнецка. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что вероятная причина падения вертолета - технические неполадки.

Robinson R66 - пятиместный коммерческий вертолет производства компании Robinson Helicopter США. Летательный аппарат принадлежит компании "Кустард", которая занимается деятельностью грузового воздушного транспорта и космического транспорта".

Происшествия,МЧС,СКР,РЕН ТВ,ИТАР-ТАСС,
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