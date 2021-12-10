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37 минут назад

Попытка побега бойца MMA Тухтаева при задержании попала на видео

В Санкт-Петербурге из отдела МВД сбежал боец MMA Бунёд Тухтаев. 28-летний Тухтаев был задержан правоохранителями на улице Якорной в Северной столице. Мужчина оказал полицейским сопротивление, он несколько раз ударил оперативников и попытался сбежать. Это запечатлела камера видеонаблюдения, запись публикует Telegram-канал SHOT.

Как уточняет канал, утром боец MMA попросился в туалет. На обратном пути в комнате предварительного задержания он подкараулил сотрудника, у которого был электронный ключ и незаметно вышел за ним через открытые двери. Сейчас Тухтаева разыскивает полиция.

По данным издания «Фонтанка. ру», спортсмен подозревается в торговле миграционными документами и продаже QR-кодов.

Происшествия,Криминал,Видео,МВД,
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