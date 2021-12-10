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43 минуты назад

Разбившего стекло иллюминатора авиадебошира сняли на видео

Пассажир Boeing 737 авиакомпании Nordwind разбил внутреннее стекло иллюминатора во время полета. Снятое из салона воздушного судна видео опубликовано в сообществе AirPublic во «ВКонтакте». На опубликованный кадрах видны трещины на стекле.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он разбушевался и разбил стекло иллюминатора. Агрессивного пассажира пришлось связать с помощью скотча и веревки.

Ранее сообщалось, что на рейсе Магадан – Новосибирск мужчина напал на попутчиков.

Происшествия,Видео,Boeing,
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