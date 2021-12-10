Пассажир Boeing 737 авиакомпании Nordwind разбил внутреннее стекло иллюминатора во время полета. Снятое из салона воздушного судна видео опубликовано в сообществе AirPublic во «ВКонтакте». На опубликованный кадрах видны трещины на стекле.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он разбушевался и разбил стекло иллюминатора. Агрессивного пассажира пришлось связать с помощью скотча и веревки.