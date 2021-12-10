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12 минут назад

Лидера и участников ОПГ задержали в Орске и Подмосковье: видео

В Орске и Московской области задержаны подозреваемые в совершении особо тяжких преступлений лидер и участники ОПГ. Соответствующие кадры публикует Следственное управление СК России по Оренбургской области.

«По данным следствия, подозреваемый, в период 2004 года по 2008 год из личных неприязненных отношений, обусловленных разделом сфер влияния в криминальной среде на территории Оренбургской области, сформировал прямой умысел на организацию убийств ряда криминальных авторитетов Восточного Оренбуржья», – говорится в сообщении ведомства.

Задержанные подозреваются в нападении на трех человек с использованием автоматического оружия и взрывных устройств, двое из которых погибли.

По оперативным данным, члены ОПГ также занимались незаконным оборотом оружия, наркотических веществ, мошенничеством, вымогательствами и иными видами криминальной деятельности.

Происшествия,Криминал,Видео,СКР,
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