Лидера и участников ОПГ задержали в Орске и Подмосковье: видео

«По данным следствия, подозреваемый, в период 2004 года по 2008 год из личных неприязненных отношений, обусловленных разделом сфер влияния в криминальной среде на территории Оренбургской области, сформировал прямой умысел на организацию убийств ряда криминальных авторитетов Восточного Оренбуржья», – говорится в сообщении ведомства.