Особо опасного бойца MMA объявили в розыск в РФ

Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает бойца ММА который напал на сотрудников центра по противодействию экстремизму и пытался завладеть оружием, а после сбежал из отдела. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», сотрудников предупредили, что преступник подготовлен и будет оказывать сопротивление.
Сперва 28-летнего гражданина Узбекистана Бунеда Тухтаева удалось задержать на улице Якорной, однако из отделения полиции, куда его доставили, он сбежал.
Напомним, что в ноябре российский боец ММА Акмал Хожиев убил с помощью говяжьей кости 42-летнего врача Мирана Рибати в США. Причиной конфликта стал спор по поводу вакцинации от COVID-19 — спортсмен был ярым противником прививок.
Полицейские обнаружили Хожиева в крови возле трупа погибшего. Мужчина уже дал признательные показания. Суд установил залог в $1 млн на его освобождение. Как отметили коллеги бойца, в последнее время у него были серьезные проблемы с психикой и периодически у него случались вспышки неконтролируемой агрессии.