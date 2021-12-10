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1 минуту назад

Особо опасного бойца MMA из Узбекистана объявили в розыск в РФ

Полиция в Санкт-Петербурге разыскивает бойца ММА который напал на сотрудников центра по противодействию экстремизму и пытался завладеть оружием, а после сбежал из отдела. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», сотрудников предупредили, что преступник подготовлен и будет оказывать сопротивление.

Особо опасного бойца MMA объявили в розыск в РФ
Фото: ТАССТАСС

Сперва 28-летнего гражданина Узбекистана Бунеда Тухтаева удалось задержать на улице Якорной, однако из отделения полиции, куда его доставили, он сбежал.

Напомним, что в ноябре российский боец ММА Акмал Хожиев убил с помощью говяжьей кости 42-летнего врача Мирана Рибати в США. Причиной конфликта стал спор по поводу вакцинации от COVID-19 — спортсмен был ярым противником прививок.

Полицейские обнаружили Хожиева в крови возле трупа погибшего. Мужчина уже дал признательные показания. Суд установил залог в $1 млн на его освобождение. Как отметили коллеги бойца, в последнее время у него были серьезные проблемы с психикой и периодически у него случались вспышки неконтролируемой агрессии.

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