Экс-супруга стрелка в МФЦ объяснила его поступок

Бывшая гражданская супруга Сергея Глазова, который устроил стрельбу в московском МФЦ, рассказала о причинах нападения на центр. В беседе с «МК» она отметила, что мужчина стал психически неустойчивым после командировки в Малайзию, однако предпосылок к убийству у него не было.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мое видение такое: все, что копилось, очень повлияло на его психику, и все сдерживаемое вырвалось наружу. Я знаю, что происходит с психикой и как это выливается, в какие моменты выливается, если, скажем так, не снять крышку с кипящего котла», — заявила бывшая возлюбленная Глазова.

При этом у мужчины всегда был интерес к оружию — он всегда носил с собой нож, хоть никогда и не проявлял агрессии.

«Другого оружия при мне не было. Но он хотел приобрести травматику», — дополнила женщина.

Напомним, что 7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в московском многофункциональном центре «Рязанский» в Юго-Восточном административном округе. В результате погибли два человека, еще трое были ранены, в том числе 10-летняя девочка.