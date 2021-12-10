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42 минуты назад

Экс-супруга стрелка в МФЦ объяснила его поступок

Бывшая гражданская супруга Сергея Глазова, который устроил стрельбу в московском МФЦ, рассказала о причинах нападения на центр. В беседе с «МК» она отметила, что мужчина стал психически неустойчивым после командировки в Малайзию, однако предпосылок к убийству у него не было.

Экс-супруга стрелка в МФЦ объяснила его поступок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мое видение такое: все, что копилось, очень повлияло на его психику, и все сдерживаемое вырвалось наружу. Я знаю, что происходит с психикой и как это выливается, в какие моменты выливается, если, скажем так, не снять крышку с кипящего котла», — заявила бывшая возлюбленная Глазова.

При этом у мужчины всегда был интерес к оружию — он всегда носил с собой нож, хоть никогда и не проявлял агрессии.

«Другого оружия при мне не было. Но он хотел приобрести травматику», — дополнила женщина.

Напомним, что 7 декабря 45-летний Сергей Глазов открыл стрельбу в московском многофункциональном центре «Рязанский» в Юго-Восточном административном округе. В результате погибли два человека, еще трое были ранены, в том числе 10-летняя девочка.

Полицейский рассказал, как задержал стрелка из МФЦ

9 декабря Глазова арестовали на два месяца. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

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