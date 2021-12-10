Убившего двух человек в МФЦ сняли на видео в Пресненском суде Москвы

Пресненский районный суд арестовал бывшего военнослужащего Сергея Глазова, обвиняемого в убийстве двух человек в МФЦ на юго-востоке Москвы . Видео из зала суда публикует telegram-канал «Москва 24».

По сообщениям пресс-службы московских судов общей юрисдикции, Глазов пробудет в следственном изоляторе как минимум до 7 февраля 2022 года. Адвокат обвиняемого Петр Колдов сообщил, что его подзащитный не планирует обжаловать арест. Также защитник отметил, что Сергей на заседании суда вел себя адекватно, сам заполнял документы, внимательно слушал и отвечал на все вопросы.