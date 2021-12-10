В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
32 минуты назад

Убившего двух человек в МФЦ сняли на видео в Пресненском суде Москвы

Пресненский районный суд арестовал бывшего военнослужащего Сергея Глазова, обвиняемого в убийстве двух человек в МФЦ на юго-востоке Москвы. Видео из зала суда публикует telegram-канал «Москва 24».

По сообщениям пресс-службы московских судов общей юрисдикции, Глазов пробудет в следственном изоляторе как минимум до 7 февраля 2022 года. Адвокат обвиняемого Петр Колдов сообщил, что его подзащитный не планирует обжаловать арест. Также защитник отметил, что Сергей на заседании суда вел себя адекватно, сам заполнял документы, внимательно слушал и отвечал на все вопросы.

Напомним, что Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, еще четверо пострадали, среди них десятилетний ребенок.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,ФСИН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители