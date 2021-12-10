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55 минут назад

Появилось видео с места смертельного ДТП с участием депутата Мособлдумы

Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП в Раменском городском округе Подмосковья. Об этом сообщает telegram-канал «Москва 24».

Смертельная авария произошла на 65-м км автодороги М-5 «Урал». Видео с места дорожно-транспортного происшествия опубликовал telegram-канал «Москва 24».По предварительным данным автомобиль депутата Toyota Camry столкнулась с фурой Renault, после чего легковушка вылетела в кювет. Вместе с Эвклидом в автомобиле ехал его приятель. Оба мужчины погибли. Обстоятельства происшествия уточняются.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,
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