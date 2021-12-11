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2 часа назад

ГУВД: Устроившие драку в переходе - жители Кемерово

Полицейские задержали участников конфликта в подземном переходе в столице, сообщает пресс-служба столичного управления МВД РФ.

ГУВД: Устроившие драку в переходе - жители Кемерово
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«В ходе проведения проверки по опубликованному в сети интернет видеоролику с избиением мужчины неизвестными в подземном переходе, сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту следствием отдела МВД России по Красносельскому району по признакам преступления предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство») возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в драке участвовали мигранты. Эта информация не подтвердилась.

Происшествия,Мигранты,МВД,
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