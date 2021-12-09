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59 минут назад

Десятки гражданских судов стоят у входа в Керченский пролив

Десятки гражданских судов стоят у входа в Керченский пролив со стороны Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщается на сайте MarineTraffic.

Десятки гражданских судов застряли у входа в Керченский пролив
Фото: News.ruNews.ru

Подобная ситуация может говорить о том, что судоходство по проливу временно ограничено. Официальной информации по поводу ограничения судоходства в Керченском проливе в настоящее время не поступало.

Ранее сообщалось о том, что в сторону Керченского пролива следует корабль управления «Донбасс» ВМС Украины. Требования изменить курс он не выполняет.

В данный момент известно, что корабль находится в 18 морских милях от пролива. В ответ на требование российского корабля сопровождения о предупреждении о проходе через пролив на судне сообщили, что подобных планов у них нет.

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