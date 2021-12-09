В США убит рэпер Slim 400

В Лос-Анджелесе был убит родившийся в Германии рэп-исполнитель Винсент Кохран, известный по своему сценическому псевдониму Slim 400. Об этом сообщает TMZ.

Фото: slim400blk/Instagram slim400blk/Instagram

Полиция сообщила изданию, что предполагается, что Slim 400 не стал жертвой заказного убийства или преступных разборок, а просто "оказался не в то время не в том месте".

Тем не менее, подробности произошедшего и личности подозреваемых на данный момент остаются неизвестными.

Возбуждено уголовное дело.

"Покойся с миром, Slim 400! Он был прототипом гангста-рэпа из Комптона, посланником традиции и истории, написавшим чертову кучу рэпа, полного трезвой гравитации и грубой силы", - сообщается в Twitter-аккаунте блога о рэпе Passion Weiss.