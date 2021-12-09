Омские вахтовики 13 раз обворовали «Пятерочку» из-за задержки зарплат

Вахтовики из Омской области с 9 по 25 ноября 2021 года 13 раз обворовали «Пятерочку» в Череповце . На регулярный грабеж из супермаркета мужчин толкнула задержка зарплат, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

«Во время судебного заседания было установлено, что с 9 по 25 ноября 2021 года мужчины по очереди похищали продукты питания и бытовую химию из магазина «Пятерочка» на улице Комарова в Череповце», — говорится в сообщении.

Воришки свою вину полностью признали. По их словам, они приехали из Омской области работать в ЗАО «ИнТех», находящемся в Череповце, вахтовым методом. На предприятии мужчинам не выплачивали своевременно зарплату и не производили суточных выплат, что и толкнуло их на кражи в супермаркете.