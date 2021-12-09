В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
33 минуты назад

Омские вахтовики 13 раз обворовали «Пятерочку» из-за задержки зарплат

Вахтовики из Омской области с 9 по 25 ноября 2021 года 13 раз обворовали «Пятерочку» в Череповце. На регулярный грабеж из супермаркета мужчин толкнула задержка зарплат, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Омские вахтовики 13 раз обворовали «Пятерочку» из-за задержки зарплат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во время судебного заседания было установлено, что с 9 по 25 ноября 2021 года мужчины по очереди похищали продукты питания и бытовую химию из магазина «Пятерочка» на улице Комарова в Череповце», — говорится в сообщении.

Воришки свою вину полностью признали. По их словам, они приехали из Омской области работать в ЗАО «ИнТех», находящемся в Череповце, вахтовым методом. На предприятии мужчинам не выплачивали своевременно зарплату и не производили суточных выплат, что и толкнуло их на кражи в супермаркете.

По итогам заседания мировой судья Вологодской области назначил мужчинам за каждое из 13 правонарушений наказание в виде штрафа от 1000 до 3000 рублей.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители