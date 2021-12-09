В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
34 минуты назад

Экс-каратистка рассказала об изнасиловании тренером

В Мурманске задержали тренера по карате из детской школы единоборств по подозрению в сексуальных связях с несовершеннолетними ученицами.

Экс-каратистка рассказала об изнасиловании тренером
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сообщает телеграм-канал Shot, 49-летний Евгений Ларин вступал в интимные отношения с ученицами, заставлял девочек тренироваться голыми и практиковал на них БДСМ.

В полицию обратилась 21-летняя девушка, которая рассказала, что в 2012 году в возрасте 12 лет пришла на занятия к Ларину. Он стал выделять ее как особо талантливую и рекомендовал ходить к нему на платные индивидуальные занятия. Там он просил отрабатывать приемы без одежды якобы для того, чтобы видеть, как работают мышцы. Также тренер привязывал девочку к шведской стенке и бил плеткой «для закаливания спортивного духа». Через некоторое время он вступил с ученицей в сексуальную связь, которая продлилась несколько лет.

По информации Shot, следователи нашли еще одну ученицу Ларина, которая подтвердила, что вступала с ним в половую связь. Сейчас девочке 16 лет.

Также канал сообщает, что обратиться в правоохранительные органы первой девушке посоветовала бывшая жена Ларина. Она заявила, что ее муж возбуждался, только когда избивал ее, это и стало причиной их развода.

В отношении Евгения Ларина возбуждено уголовное дело о развратных действиях, решается вопрос возбуждении дел еще по нескольким статьям.

При обыске у тренера нашли сотни видео с ученицами, а также БДСМ - атрибуты: наручники, плетки, маски, вибраторы и т.д.

Происшествия,МВД,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители