Экс-каратистка рассказала об изнасиловании тренером

В Мурманске задержали тренера по карате из детской школы единоборств по подозрению в сексуальных связях с несовершеннолетними ученицами.

Как сообщает телеграм-канал Shot, 49-летний Евгений Ларин вступал в интимные отношения с ученицами, заставлял девочек тренироваться голыми и практиковал на них БДСМ.

В полицию обратилась 21-летняя девушка, которая рассказала, что в 2012 году в возрасте 12 лет пришла на занятия к Ларину. Он стал выделять ее как особо талантливую и рекомендовал ходить к нему на платные индивидуальные занятия. Там он просил отрабатывать приемы без одежды якобы для того, чтобы видеть, как работают мышцы. Также тренер привязывал девочку к шведской стенке и бил плеткой «для закаливания спортивного духа». Через некоторое время он вступил с ученицей в сексуальную связь, которая продлилась несколько лет.

По информации Shot, следователи нашли еще одну ученицу Ларина, которая подтвердила, что вступала с ним в половую связь. Сейчас девочке 16 лет.

Также канал сообщает, что обратиться в правоохранительные органы первой девушке посоветовала бывшая жена Ларина. Она заявила, что ее муж возбуждался, только когда избивал ее, это и стало причиной их развода.

В отношении Евгения Ларина возбуждено уголовное дело о развратных действиях, решается вопрос возбуждении дел еще по нескольким статьям.