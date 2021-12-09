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31 минуту назад

Бродячая собака напала на ребенка на детской площадке в Подмосковье

В поселке «КФЗ» в Раменском районе Московской области 7 декабря на детской площадке на семилетнего ребенка напала бродячая собака. Об этом «РИА Новости» сообщила старший помощник руководителя регионального СК России Ольга Врадий.

Бродячая собака напала на ребенка в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, ребенок находился на детской площадке, когда к нему подбежала собака и начала кусать.

Мальчика госпитализировали в больницу, у него диагностировали перелом височной кости и множество ран в области тела и головы. Медики оказали ребенку необходимую помощь, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В агентстве отметили, что момент нападения собаки видели прохожие, но предотвратить укусы они не смогли.

В настоящее время СК организовал проверку по факту произошедшего. Следователи проводят комплекс необходимых мероприятий с целью установления причин и обстоятельств инцидента. По их результатам будет принято процессуальное решение.

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