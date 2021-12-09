Бродячая собака напала на ребенка в Подмосковье

В поселке «КФЗ» в Раменском районе Московской области 7 декабря на детской площадке на семилетнего ребенка напала бродячая собака. Об этом «РИА Новости» сообщила старший помощник руководителя регионального СК России Ольга Врадий.
По предварительным данным, ребенок находился на детской площадке, когда к нему подбежала собака и начала кусать.
Мальчика госпитализировали в больницу, у него диагностировали перелом височной кости и множество ран в области тела и головы. Медики оказали ребенку необходимую помощь, на данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В агентстве отметили, что момент нападения собаки видели прохожие, но предотвратить укусы они не смогли.
В настоящее время СК организовал проверку по факту произошедшего. Следователи проводят комплекс необходимых мероприятий с целью установления причин и обстоятельств инцидента. По их результатам будет принято процессуальное решение.