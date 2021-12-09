У военного самолета с десантниками на борту отказал двигатель под Псковом

Летчик ВКС России Максим Кабаков спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем, совершив посадку на неподготовленную площадку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

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По данным агентства, после взлета на высоту более 100 метров у легкого военно-транспортного самолета пропала тяга двигателя, после чего он перестал набирать высоту и скорость. На борту в момент инцидента находились десять десантников и три члена экипажа.

Отказ двигателя в самолете произошел во время плановых учебно-тренировочных полетов военно-транспортной авиации с десантирование на аэродроме Кресты в Псковской области.

«В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха», — рассказали «РИА Новости» в Минобороны России.

В министерстве также отметили, что, благодаря действиям летчика, никто из экипажа и личного состава не пострадал. Вынужденная посадка прошла успешно, самолет в ходе нее не получил повреждений и продолжит использоваться по назначению после проведения техосмотра и обслуживания.