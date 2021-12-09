Сергей Глазов, открывший огонь в московском МФЦ, рассказал о причинах своего поступка, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, мужчина признался, что оружие использовал для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». Он отметил, что стрелял в людей, не участвующих в его конфликте с сотрудниками МФЦ из-за маски, полагая, что и они «верят в коронавирус».

На допросе задержанный признал вину и рассказал, что изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета в 2020 году. В его доме правоохранители обнаружили техническое оборудование, которое, как предполагается, было использовано для изготовления оружия, и 16 тыс. швейцарских франков.

Глазов приехал в МФЦ, расположенный на 1-й Новокузьминской улице, на велосипеде. В центре он подошел к сотруднику Владимиру Шеменову и попросил его выдать талончик на получение паспорта. Сотрудник центра попросил его надеть маску, в ответ Глазов распылил газ из перцового баллончика и выстрелил в него. Затем он смертельно ранил охранника центра и продолжил стрельбу открыл беспорядочный огонь по посетителям.

В результате погибли два человека, пострадали четверо, в том числе 10-летний ребенок. Задержать Глазова удалось полицейскому, работавшему в центре: он скрутил его в момент, когда у стрелявшего заклинило пистолет. По данным СМИ, причиной конфликта стала просьба к мужчине надеть маску. При этом издание Znak со ссылкой на источник писало, что причиной произошедшего стали долги Глазова за ЖКХ, из-за которых управляющая компания перекрыла ему канализационные стояки.

Москвич Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» в Москве, до начала 2010 года служил в Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Службе внешней разведки (СВР) России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Москвич не был женат и не имел детей, жил один. Ранее Глазов не привлекался к уголовной ответственности.

По данным издания, Глазов в 1993 году окончил школу и поступил в Институт криптографии, связи и информатики (ИКСИ) академии ФСБ России, где получил высшее техническое образование. После этого он служил в спецслужбах. Причина досрочного увольнения мужчины пока неизвестна. При этом в материале отмечается, что она может быть связана с состоянием здоровья.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Глазов имел разрешение на огнестрельное оружие восемь лет назад. После истечения срока лицензии он его сдал.