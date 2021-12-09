Сергей Глазов, открывший огонь в московском МФЦ, рассказал о причинах своего поступка, пишет «Коммерсантъ».
По информации издания, мужчина признался, что оружие использовал для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией». Он отметил, что стрелял в людей, не участвующих в его конфликте с сотрудниками МФЦ из-за маски, полагая, что и они «верят в коронавирус».
На допросе задержанный признал вину и рассказал, что изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета в 2020 году. В его доме правоохранители обнаружили техническое оборудование, которое, как предполагается, было использовано для изготовления оружия, и 16 тыс. швейцарских франков.
Глазов приехал в МФЦ, расположенный на 1-й Новокузьминской улице, на велосипеде. В центре он подошел к сотруднику Владимиру Шеменову и попросил его выдать талончик на получение паспорта. Сотрудник центра попросил его надеть маску, в ответ Глазов распылил газ из перцового баллончика и выстрелил в него. Затем он смертельно ранил охранника центра и продолжил стрельбу открыл беспорядочный огонь по посетителям.
В результате погибли два человека, пострадали четверо, в том числе 10-летний ребенок. Задержать Глазова удалось полицейскому, работавшему в центре: он скрутил его в момент, когда у стрелявшего заклинило пистолет. По данным СМИ, причиной конфликта стала просьба к мужчине надеть маску. При этом издание Znak со ссылкой на источник писало, что причиной произошедшего стали долги Глазова за ЖКХ, из-за которых управляющая компания перекрыла ему канализационные стояки.
Москвич Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанский» в Москве, до начала 2010 года служил в Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Службе внешней разведки (СВР) России. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Москвич не был женат и не имел детей, жил один. Ранее Глазов не привлекался к уголовной ответственности.
По данным издания, Глазов в 1993 году окончил школу и поступил в Институт криптографии, связи и информатики (ИКСИ) академии ФСБ России, где получил высшее техническое образование. После этого он служил в спецслужбах. Причина досрочного увольнения мужчины пока неизвестна. При этом в материале отмечается, что она может быть связана с состоянием здоровья.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Глазов имел разрешение на огнестрельное оружие восемь лет назад. После истечения срока лицензии он его сдал.
8 декабря стало известно, что Глазов ранее проходил реабилитацию в психиатрической клинической больнице имени Алексеева, также известной как Кащенко.
Опубликовано видео нападения Сергея Глазова на столичный МФЦ, передает Mash.
На кадрах видно, как Глазов достает пистолет и расстреливает окружающих в одном из кабинетов МФЦ. Затем мужчина выходит в коридор, продолжая стрелять. Он целится в спины убегающих, но, судя по видео, его оружие дает осечку.
Сергей Глазов, устроивший стрельбу в московском офисе МФЦ «Рязанский», принес с собой свыше 3 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, злоумышленник взял с собой все сбережения. Речь о 27 тыс. евро, 10 тыс. долларов, а также 20 тыс. рублей.
В настоящий момент официального подтверждения информации, что у напавшего в центре «Мои документы» была при себе крупная денежная сумма, нет.
Родственники Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, оказались сотрудниками различных ведомств. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает MK.RU.
По информации издания, один из старших родственников стрелка работал в Министерстве торговли, а другой служил в валютно-финансовом департаменте Министерства иностранных дел. Выяснились подробности и о личности самого стрелка. Так, в 1993 году Глазов начал учиться в академии ФСБ по специальности «криптография», а затем служил в секретной части Службы внешней разведки до 2010 года, откуда уволился в звании подполковника.
Также на Глазова оказалось оформлено два российских паспорта: первый был выдан в 2001 году, второй — в 2010-м. Их нашли в квартире стрелка. Помимо документов, был обнаружен станок, на котором его владелец предположительно переделал спортивный пистолет в боевое оружие.
Соседка Сергея Глазова, подозреваемого в стрельбе в московском офисе МФЦ «Рязанский», рассказала «Известиям» о его жизни.
По ее словам, на Глазова негативно повлияла военная служба, которая и могла спровоцировать у него агрессивное поведение.
Соседка уточнила, что жены и детей у мужчины не было, в квартире он проживал один.
Также она вспомнила, что в Советском Союзе семья Глазова уехала за границу и больше его родителей никто не видел.
Следствие решило арестовать преступника, убившего двоих человек в МФЦ Москвы, и будет ходатайствовать об этом в суде, сообщила «Ленте.ру» в среду, 8 декабря, представитель ГСУ Следственного комитета России (СКР) Москвы Юлия Иванова.
По данным Ивановой, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства стрельбы в МФЦ. На данный момент проведены обыски по месту жительства стрелка, анализируются полученные материалы, характеризующие его личность. Опрошены свидетели и очевидцы произошедшего, изучаются записи с камер видеонаблюдения. Назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая.
Следователи работают над установлением мотива преступника. По данным ТАСС, мужчина пришел в МФЦ, чтобы получить новый паспорт. При себе у него был охолощенный австрийский пистолет, переделанный в боевой, и более 20 патронов.
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с сотрудниками МФЦ «Рязанский», на который накануне было совершено нападение. Об этом сообщается на странице мэра во «ВКонтакте».
«Глубоко скорбим о погибших. Невозможно даже представить, что за секунду неадекватный человек может забрать самое дорогое, твою жизнь», — написал градоначальник.
Он отметил, что во время нападения все сотрудники МФЦ помогали посетителям.
«Георгий — без оружия, без ничего — мужественно бросился останавливать безумца. Сколько могло бы быть еще пострадавших... Благодарю вас за ваши действия. Взаимной поддержкой мы сможем пережить такие горькие события», — подчеркнул мэр.
Московский МФЦ «Рязанский», где во вторник произошла стрельба, возобновил работу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичных многофункциональных центров.
В здании возник стихийный мемориал: перед фотографии погибших сотрудника Владимира Шеменева и сотрудника охраны Алексея Рузлева стоят красные гвоздики и розы. Посетители подходят, чтобы почтить память погибших.