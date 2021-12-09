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1 час назад

Автомобиль сбил 95-летнего ветерана в Ялте: видео

В Ялте неизвестный автомобиль сбил 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Видео инцидента опубликовала в своем Telegram-канале мэр города Янина Павленко.

«Шокировало видео, на котором снято, как машина сбивает в Ялте пожилого мужчину. И что самое ужасное – водитель покинул место происшествия!!!! Не вышел, не извинился, не уточнил состояние!!! Пострадавшим оказался Почетный житель нашего города, ветеран Войны, всеми любимый и уважаемый Анатолий Яковлевич Медведь, 95-летний юбилей которого отметили буквально на прошлой неделе!!!» – сообщила градоначальница.

Павленко обратилась к жителям Ялты, которые могли опознать водителя или машину нарушителя, предоставить информацию в правоохранительные органы.

Происшествия,Видео,Янина Павленко,МВД,
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