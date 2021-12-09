Автомобиль сбил 95-летнего ветерана в Ялте: видео

«Шокировало видео, на котором снято, как машина сбивает в Ялте пожилого мужчину. И что самое ужасное – водитель покинул место происшествия!!!! Не вышел, не извинился, не уточнил состояние!!! Пострадавшим оказался Почетный житель нашего города, ветеран Войны, всеми любимый и уважаемый Анатолий Яковлевич Медведь, 95-летний юбилей которого отметили буквально на прошлой неделе!!!» – сообщила градоначальница.