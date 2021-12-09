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34 минуты назад

Россиянки напоили младенца пивом в прямом эфире

Жительницы Омска в прямом эфире напоили восьмимесячного младенца пивом «для здоровья». Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, по словам одной из женщин, «пиво для почек полезно» и угощать детей пенным напитком якобы советуют и врачи.

Россиянки напоили младенца пивом в прямом эфире
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Во время прямого эфира женщины распивали алкоголь и обучали материнству подписчиков. На удивленные возгласы зрителей о том, что они рекомендуют давать детям пиво, матери парировали, что такую «поддержку» для детского здоровья якобы рекомендуют врачи.

После этого одна из подруг ответила на сообщение пользователя о том, что ребенок просит борщ, словами: «Поздравляем, пускай идет и варит». Кроме того, женщина не постеснялась при зрителях накричать на плачущего ребенка в соседней комнате, а потом и вовсе потребовала, чтобы он «варежку закрыл».

По информации канала, у одной из матерей двое детей и она уже имеет «набор» уголовных и административных дел за плохое воспитание, появление подпитой в общественных местах и нетрезвое вождение. После съемки женщину навестили полицейские.

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