Очередная драка с участием приезжих произошла на одной из станций московского метро. Видео с места событий появилось в Telegram-канале «Подслушано в чайхане».
По сведениям источника, причиной конфликта стало то, что 28-летний россиянин заступился за молодую пару, к которой стали приставать мигранты из Средней Азии. На кадрах видно, что компания напала на мужчину и стала бить его ногами по голове. В один момент их попытался разнять сотрудник метрополитена.
В пресс-службе столичного управления МВД радиостанции «Говорит Москва» заявили, что информация о конфликте проверяется.
Напомним, что другая драка между двумя пассажирами московского метро произошла на станции «Пушкинская» в час-пик 3 декабря. Согласно кадрам, один из участников инцидента повалил на пол другого и стал его избивать, после чего они поднялись и продолжили драку. Другие пассажиры пытались их разнять, но безуспешно.