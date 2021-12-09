Очередная драка с участием приезжих произошла на одной из станций московского метро. Видео с места событий появилось в Telegram-канале «Подслушано в чайхане».

По сведениям источника, причиной конфликта стало то, что 28-летний россиянин заступился за молодую пару, к которой стали приставать мигранты из Средней Азии. На кадрах видно, что компания напала на мужчину и стала бить его ногами по голове. В один момент их попытался разнять сотрудник метрополитена.

В пресс-службе столичного управления МВД радиостанции «Говорит Москва» заявили, что информация о конфликте проверяется.