В Москве таксист оттаскал пассажирку за волосы

Водитель такси в ходе конфликта с потенциальной пассажиркой у ТРЦ «Каширская плаза» ударил девушку дверцей машины, схватил за волосы и толкнул в лужу на проезжей части. Видеозапись произошедшего опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах видно, что девушка, подходя к машине, не смогла сразу открыть дверь и начала стучать по ней ногой. Возмущенный водитель выскочил из автомобиля, ударил пассажирку, садящуюся в салон, дверью, а затем схватил за волосы и бросил в грязь на проезжую часть.

Девушка поднялась, отбежала от машины, но водитель не успокаивался, крича ей в след: «Еще хочешь?». При этом стороны конфликта использовали ненормативную лексику.

Комментируя видео, пользователи Telegram поспорили о причинах произошедшего и поведении водителя.

«У меня тоже такое желание возникло, как и у таксиста», «Слушайте, все правильно он сделал! Зачем она портит чужое имущество?» - написали участники дискуссии.

Однако были и те, кто заступился за девушку.

«Она пнула, потому что он начал движение на задней скорости. А отвечать такой жестокостью и насилием на то, что она «могла» повредить машину - это животная дикость», «Где вы вообще мужика увидели? Мужики так не поступают. Это подобие в штанах», - уверены они.

Также участники дискуссии обратили внимание, на то, что никто не знает, с чего именно начался конфликт.

«Вряд ли девушка просто пошла пинать машину случайного таксиста», «Одна дверь пинает, второй ее за волосы. Все хороши», - посчитали комментаторы.