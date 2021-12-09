В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 73.85EUR 83.36
Войти в почту
36 минут назад

В Москве таксист оттаскал пассажирку за волосы

Водитель такси в ходе конфликта с потенциальной пассажиркой у ТРЦ «Каширская плаза» ударил девушку дверцей машины, схватил за волосы и толкнул в лужу на проезжей части. Видеозапись произошедшего опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

В Москве таксист оттаскал пассажирку за волосы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах видно, что девушка, подходя к машине, не смогла сразу открыть дверь и начала стучать по ней ногой. Возмущенный водитель выскочил из автомобиля, ударил пассажирку, садящуюся в салон, дверью, а затем схватил за волосы и бросил в грязь на проезжую часть.

Девушка поднялась, отбежала от машины, но водитель не успокаивался, крича ей в след: «Еще хочешь?». При этом стороны конфликта использовали ненормативную лексику.

Комментируя видео, пользователи Telegram поспорили о причинах произошедшего и поведении водителя.

«У меня тоже такое желание возникло, как и у таксиста», «Слушайте, все правильно он сделал! Зачем она портит чужое имущество?» - написали участники дискуссии.

Однако были и те, кто заступился за девушку.

«Она пнула, потому что он начал движение на задней скорости. А отвечать такой жестокостью и насилием на то, что она «могла» повредить машину - это животная дикость», «Где вы вообще мужика увидели? Мужики так не поступают. Это подобие в штанах», - уверены они.

Также участники дискуссии обратили внимание, на то, что никто не знает, с чего именно начался конфликт.

«Вряд ли девушка просто пошла пинать машину случайного таксиста», «Одна дверь пинает, второй ее за волосы. Все хороши», - посчитали комментаторы.

Ранее пассажир столичного такси набросился с кулаками на водителя, который попросил его надеть маску в салоне авто. Таксист рассказал, что, выполняя заказ, несколько раз указал мужчине на правила проезда: каждый пассажир должен находиться в салоне в маске. Просьбы придерживаться мер безопасности результата не возымели. В ходе спора пассажир несколько раз ударил водителя по голове. Тот обратился с заявлением в полицию.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители