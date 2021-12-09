Появилось видео новой драки в московском метро

В подземном переходе московского метро произошла драка. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовавший видео инцидента.
По предварительным данным, потасовка случилась еще 5 декабря. Трое гостей столицы задирали молодую пару. Прохожий заступился за них, возникла стычка. На кадрах видно, как трое людей повалили на пол мужчину и избили его. Нападавших отогнал работник метрополитена. Пострадавшему удалось подняться на ноги и покинуть место драки.
Ранее сообщалось, что на станции «Первомайская» столичной подземки пассажир упал под поезд.