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3 часа назад

Появилось видео массовой драки в подземном переходе в Москве

В подземном переходе московского метро произошла драка. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовавший видео инцидента.

По предварительным данным, потасовка случилась еще 5 декабря. Трое гостей столицы задирали молодую пару. Прохожий заступился за них, возникла стычка. На кадрах видно, как трое людей повалили на пол мужчину и избили его. Нападавших отогнал работник метрополитена. Пострадавшему удалось подняться на ноги и покинуть место драки.

Ранее сообщалось, что на станции «Первомайская» столичной подземки пассажир упал под поезд.

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