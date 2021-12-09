Появилось видео массовой драки в подземном переходе в Москве

По предварительным данным, потасовка случилась еще 5 декабря. Трое гостей столицы задирали молодую пару. Прохожий заступился за них, возникла стычка. На кадрах видно, как трое людей повалили на пол мужчину и избили его. Нападавших отогнал работник метрополитена. Пострадавшему удалось подняться на ноги и покинуть место драки.