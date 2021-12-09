В Калининградской области произошел пожар в историческом здании. Снятые очевидцами кадры публикует телеканал «360». Как сообщает телеканал со ссылкой на РИА Новости, горит замок Вальдау – прусский замок Тевтонского ордера, расположенный в поселке Низовье.