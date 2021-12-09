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1 час назад

Под Калининградом горит историческое здание. Видео

В Калининградской области произошел пожар в историческом здании. Снятые очевидцами кадры публикует телеканал «360». Как сообщает телеканал со ссылкой на РИА Новости, горит замок Вальдау – прусский замок Тевтонского ордера, расположенный в поселке Низовье.

По данным издания «Новый Калининград», загорелось здание бывшей учительской семинарии, которое находится напротив замка. Возгорание возникло на чердаке заброшенной постройки. Сейчас на месте ЧП работают четыре пожарных расчета. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Происшествия,Пожары,Видео,
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