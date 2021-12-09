Москвич Сергей Глазов, устроивший стрельбу в московском МФЦ «Рязанский», рассказал полицейским, зачем изготовил пистолет и почему расстрелял людей. Подробности преступления раскрыл «Коммерсантъ».

Из показаний задержанного следует, что боевой пистолет он изготовил из охолощенного. Мужчина заявил, что оружие ему было нужно для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией».

Беспорядочный огонь по посетителям МФЦ Глазов объяснил тем, что считал окружающих верящими в коронавирус.

В ближайшее время подполковника запаса отправят на судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ имени Склифосовского.

Ранее стало известно, что Глазов в 1993 году окончил школу и поступил в Институт криптографии, связи и информатики (ИКСИ) академии ФСБ России, где получил высшее техническое образование. После этого он служил в спецслужбах.