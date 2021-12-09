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36 минут назад

Устроивший стрельбу в московском МФЦ рассказал о преступлении

Москвич Сергей Глазов, устроивший стрельбу в московском МФЦ «Рязанский», рассказал полицейским, зачем изготовил пистолет и почему расстрелял людей. Подробности преступления раскрыл «Коммерсантъ».

Из показаний задержанного следует, что боевой пистолет он изготовил из охолощенного. Мужчина заявил, что оружие ему было нужно для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией».

Беспорядочный огонь по посетителям МФЦ Глазов объяснил тем, что считал окружающих верящими в коронавирус.

Собянин рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в МФЦ

В ближайшее время подполковника запаса отправят на судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ имени Склифосовского.

Ранее стало известно, что Глазов в 1993 году окончил школу и поступил в Институт криптографии, связи и информатики (ИКСИ) академии ФСБ России, где получил высшее техническое образование. После этого он служил в спецслужбах.

45-летний отставной подполковник Глазов устроил стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве днем 7 декабря. Мужчина сначала пришел в ГБУ «Жилищник», которое находится в одном здании с центром госуслуг, и выстрелил в одного из сотрудников. Затем злоумышленник выстрелил в охранника МФЦ и открыл огонь по посетителям. В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух или более лиц») УК РФ. Глазов признал вину.

Происшествия,Видео,ФСБ,
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