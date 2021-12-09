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45 минут назад

Конфликт с таксистом в Москве сняли на видео

Конфликт с водителем такси с применением холодного оружия произошел в Москве. Снятые очевидцами кадры публикует официальный Telegram-канал телеканала «Москва 24».

По предварительным данным, инцидент произошел на 3-й Фрунзенской улице в Хамовниках. На опубликованной записи видно, как двое мужчин выясняют отношения возле автомобиля такси. У одного из участников конфликта в руках находится предмет, похожий на нож.

Ранее сообщалось, что на Бережковской набережной такси после ДТП с тремя машинами упало в Москву-реку.

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