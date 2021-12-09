Суд арестовал готовившего нападение на школу в Москве подростка

Суд в Москве арестовал 18-летнего Арсения Кураева, который намеревался напасть на школу. Молодой человек проведет под стражей до 6 февраля, сообщает «Говорит Москва».

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Кураеву предъявили обвинение по статье «Покушение на хулиганство с применением оружия по мотивам ненависти к обучающимся школы».

Напомним, полицейские задержали подростка возле школы 7 декабря. В социальной сети «ВКонтакте» он опубликовал запись, в которой заявил, что собирается устроить теракт в учебном заведении. При задержании у него нашли пневматический пистолет, а также три газовых баллончика и три ножа.

Ранее 7 декабря В Московском МФЦ, расположенном на 1-й Новокузьминской улице, произошла стрельба. В результате на месте были убиты двое, еще трое пострадали. Преступником оказался 45-летний Сергей Глазов.