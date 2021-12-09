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22 минуты назад

Появилось видео с места наезда машины на группу детей в Японии

В Японии автомобиль врезался в группу детей. Об этом сообщает издание «Известия», опубликовавшее видео с места происшествия.

Дошкольники в сопровождении воспитателя шли утром на прогулку, когда 74-летний мужчина совершил наезд. 10 детей получили травмы различной степени тяжести. Управлявший транспортным средством водитель был госпитализирован. Причины и все обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Волгограде нетрезвый водитель протаранил автозаправку после того, как получил отказ от работницы АЗС.

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